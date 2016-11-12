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15 марта, 19:03 • 110859 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154135 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129929 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123024 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108531 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103408 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100057 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мариуполе на автовокзале у пассажира нашли гранаты

В Мариуполе на автовокзале у пассажира нашли гранаты

Киев • УНН

 • 10613 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Мариуполе на автовокзале у одного из пассажиров были найдены гранаты. Об этом корреспонденту УНН сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.

Среди личных вещей гостя из Николаева правоохранители обнаружили РГД-5, 130 патронов и три запала к гранатам.

Усиленные спецмероприятия по противодействию незаконному обороту взрывоопасных предметов продолжаются. При тщательном осмотре на важных объектах, таких как железнодорожные, автовокзалы, блокпосты, подвергаются все без исключения пассажиры и автомобили.

Сегодня при осмотре сумки 21-летнего жителя Николаева среди личных вещей была найдена граната, патроны и запалы. Парень выглядел растерянным и расстроенным. Правоохранителям пояснил, что не знает, откуда взялись изъятые предметы, и предусматривает, что ему подбросили товарищи.

Происхождение опасных предметов выяснят следователи в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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