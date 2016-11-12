В Мариуполе на автовокзале у пассажира нашли гранаты
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Мариуполе на автовокзале у одного из пассажиров были найдены гранаты. Об этом корреспонденту УНН сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.
Среди личных вещей гостя из Николаева правоохранители обнаружили РГД-5, 130 патронов и три запала к гранатам.
Усиленные спецмероприятия по противодействию незаконному обороту взрывоопасных предметов продолжаются. При тщательном осмотре на важных объектах, таких как железнодорожные, автовокзалы, блокпосты, подвергаются все без исключения пассажиры и автомобили.
Сегодня при осмотре сумки 21-летнего жителя Николаева среди личных вещей была найдена граната, патроны и запалы. Парень выглядел растерянным и расстроенным. Правоохранителям пояснил, что не знает, откуда взялись изъятые предметы, и предусматривает, что ему подбросили товарищи.
Происхождение опасных предметов выяснят следователи в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.