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У Маріуполі 11-місячний хлопчик випив небезпечну рідину і потрапив до лікарні

У Маріуполі 11-місячний хлопчик випив небезпечну рідину і потрапив до лікарні

Київ • УНН

 • 9290 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Маріуполі 11-місячний малюк випив небезпечну речовину, через що потрапив у лікарню в тяжкому стані. Про це УНН повідомили у прес-службі Центрального відділу поліції Маріуполя.

"У той час, коли жінка відволіклася на розігрівання їжі для немовляти, її 3-річна донька дістала з шафи пляшку з чемеричною водою (зазвичай використовується для виведення вошей, - ред.). Коли матір повернулась до кімнати, побачила, що її маленький син грався пляшкою, а його руки та рот вже були у небезпечній рідині. Жінка змила чемеричну рідину водою та, нагодувавши, вклала 11-місячного сина спати. Коли дитина прокинулася, у неї почалася блювота. Тоді жінка викликала медиків", - зазначили у прес-службі поліції.

Наразі дитина знаходиться у лікарні в тяжкому стані. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харківській області під час святкування Івана Купала 5-річний хлопчик впав у вогнище.

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