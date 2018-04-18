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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Манчестері евакуювали університет через "нестабільні хімічні речовини"

Київ • УНН

 • 7903 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Манчестері евакуювали університет через "нестабільні хімічні речовини". Про це повідомляє Manchester Evening News з посиланням на екстрені служби, передає УНН.

У Манчестері евакуювали університет через "нестабільні хімічні речовини"

Так, витік речовин був виявлений ​​в лабораторії університету, керівництво заявляє, що вони використовувалися для роботи.

"Поліція отримала повідомлення про те, що в лабораторії в будівлі університету на вулиці Принцеси в центрі міста було виявлено деяку кількість нестабільних хімічних речовин. Служби екстреної допомоги присутні, а три будівлі були евакуйовані в якості запобіжного заходу. Тип речовини оцінюється...", - повідомив представник поліції.

Правоохоронці підкреслили, що інцидент не пов'язаний з терактом, а медичної допомоги поки ніхто не потребував.

Нагадаємо, біля будівлі офісу британського молодшого міністра з імміграції в місті Саусгемптон було знайдено підозрілу речовину .

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