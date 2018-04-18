У Манчестері евакуювали університет через "нестабільні хімічні речовини"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Манчестері евакуювали університет через "нестабільні хімічні речовини". Про це повідомляє Manchester Evening News з посиланням на екстрені служби, передає УНН.
Так, витік речовин був виявлений в лабораторії університету, керівництво заявляє, що вони використовувалися для роботи.
"Поліція отримала повідомлення про те, що в лабораторії в будівлі університету на вулиці Принцеси в центрі міста було виявлено деяку кількість нестабільних хімічних речовин. Служби екстреної допомоги присутні, а три будівлі були евакуйовані в якості запобіжного заходу. Тип речовини оцінюється...", - повідомив представник поліції.
Правоохоронці підкреслили, що інцидент не пов'язаний з терактом, а медичної допомоги поки ніхто не потребував.
Нагадаємо, біля будівлі офісу британського молодшого міністра з імміграції в місті Саусгемптон було знайдено підозрілу речовину .