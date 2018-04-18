В Манчестере эвакуировали университет из-за "нестабильных химических веществ"

Так, утечка веществ была обнаружена в лаборатории университета, руководство заявляет, что они использовались для работы.

"Полиция получила сообщение о том, что в лаборатории в здании университета на улице Принцессы в центре города было обнаружено некоторое количество нестабильных химических веществ. Службы экстренной помощи присутствуют, а три здания были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Тип вещества оценивается...", - сообщил представитель полиции.

Правоохранители подчеркнули, что инцидент не связан с терактом, в медицинской помощи пока никто не нуждался.

Напомним, у здания офиса британского младшего министра по иммиграции в городе Саусгемптон было найдено подозрительное вещество.