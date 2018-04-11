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У Львові вперше покажуть балет-сенсацію “Великий Гетсбі”

У Львові вперше покажуть балет-сенсацію “Великий Гетсбі”

Київ • УНН

 • 7527 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У понеділок, 23 квітня, на сцені Львівської опери вперше відбудеться показ The Great Gatsbу Ballet - українського балету-сенсації, що уже встиг підкорити світ. Початок – о 19:00, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.

Як відзначає видання, після успішного туру країнами Європи The Great Gatsby Ballet знову на сценах України.

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Балет “Великий Гетсбі” — найуспішніший і наймасштабніший балетний проект в історії незалежної України, який не має аналогів у світі. Від часу київської прем’єри The Great Gatsbу Ballet у жовтні 2014-го цю революційну постановку побачили у понад трьох десятках європейських міст.

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Понад 60 000 глядачів забезпечили виставі аншлаги на головних майданчиках Європи. І ось балет повертається на підмостки рідної країни — покази відбудуться у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі і Харкові. А опісля туру Україною творча команда “Великого Гетсбі” на довгих два роки вирушить у світове турне — містами США, Канади, Китаю та країн Європи.

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