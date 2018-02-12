У Львові вісім шкіл залишаються на карантині через грип
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Львові у восьми навчальних закладах призупинено навчання у зв’язку з відсутністю понад 30% школярів у навчальному закладі. Про це повідомляє управління освіти ЛМР, передає УНН.
Наразі на карантині залишаються вісім шкіл.
Так, у вівторок 13 лютого виходить на навчання СЗШ №87. У середу 14 лютого виходить на навчання школа східних мов та бойових мистецтв “Будокан” №35. У четвер 15 лютого виходять на навчання СЗШ “Лідер”, Класична гімназія, школа №1, СЗШ №93, СЗШ №52 та “Школа радості”.
Зазначимо, керівництво школи, де показник відсутності дітей сягає понад 30%, повинно звернутися в управління освіти Львівської міської ради з відповідним листом, після чого навчання може бути призупинено. Такі заходи вживають, аби розірвати ланцюг захворюваності.
Як повідомляв УНН, станом на ранок у Києві на карантин через грип та ГРВІ закриті 119 шкіл.