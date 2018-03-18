У Львові протестували проти виборів в Криму

Серед учасників акції, були не лише львів’яни,а й переселенці з Криму. Люди прийшли з плакатами — “Ні виборам в Криму”, “Путін геть”, “Ні! Анексії”, “Путін — геть”.

Присутні також розгорнули, великий прапор України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Активісти біля консульства РФ у Львові спалили міні-Кремль

Як повідомляв УНН, у Львові місцеві активісти розпочали блокування консульства Росії.

Нагадаємо, сьогодні відбувалися вибори президента в Росії. Виборчі дільниці окупанти розгорнули навіть в анексованому Криму.