У Львові протестували проти виборів в Криму
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 березня. УНН. У Львові, близько двох сотень людей в центрі міста провели акцію “Ні "виборам“ в Криму!”. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Серед учасників акції, були не лише львів’яни,а й переселенці з Криму. Люди прийшли з плакатами — “Ні виборам в Криму”, “Путін геть”, “Ні! Анексії”, “Путін — геть”.
Присутні також розгорнули, великий прапор України.
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Як повідомляв УНН, у Львові місцеві активісти розпочали блокування консульства Росії.
Нагадаємо, сьогодні відбувалися вибори президента в Росії. Виборчі дільниці окупанти розгорнули навіть в анексованому Криму.