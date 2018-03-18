Во Львове протестовали против выборов в Крыму
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 марта. УНН. Во Львове, около двух сотен людей в центре города провели акцию "Нет "выборам" в Крыму!". Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Среди участников акции были не только львовяне, но и переселенцы из Крыма. Люди пришли с плакатами - "Нет выборам в Крыму", "Путин вон", "Нет! Аннексии".
Присутствуют также развернули, большой флаг Украины.
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Как сообщал УНН, во Львове местные активисты начали блокирование консульство.
Напомним, сегодня проходили выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули даже в аннексированном Крыму.