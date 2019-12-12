У Львові помер автор пам'ятника Бандері
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Стало відомо, що пішов із життя відомий український скульптор Микола Посікіра. Громада Львова висловлює співчуття сім’ї, родичам та близьким, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
“Сумуємо через втрату відомого і шанованого скульптора. Співчуваємо рідним та близьким. Люди, які будують нашу культуру, заслуговують великої поваги та пошани. Будемо пам’ятати всі досягнення пана Посікіри, особливо зараз, коли Львів визначив культуру топ-темою 2020 року”, — зазначив мер Львова Андрій Садовий.
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Поховають відомого скульптора на Личаківькому кладовищі. Про час та місце прощання з відомим скульптором буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, Микола Посікіра є автором понад сотні пам’ятників та меморіальних таблиць. Зокрема, серед робіт скульптора у Львові — пам’ятники Степану Бандері, Михайлу Грушевському та іншим відомим особистостям.
Микола Посікіра помер у віці 73 роки.