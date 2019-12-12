Во Львове умер автор памятника Бандере

"Скорбим из-за потери известного и уважаемого скульптора. Сочувствуем родным и близким. Люди, которые строят нашу культуру, заслуживают большого уважения и почета. Будем помнить все достижения господина Посикиры, особенно сейчас, когда Львов определил культуру топ-темой 2020 года", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

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Похоронят известного скульптора на Лычаковском кладбище. О времени и месте прощания с известным скульптором будет сообщено дополнительно.

Напомним, Николай Посикира является автором более сотни памятников и мемориальных таблиц. В частности, среди работ скульптора во Львове - памятники Степану Бандере, Михаилу Грушевскому и другим известным личностям.

Николай Посикира умер в возрасте 73 года.