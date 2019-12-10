Померла солістка гурту Roxette
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Солістка шведської групи Roxette Марі Фредрікссон померла у віці 61 року. Про це у вівторок повідомила шведська газета Expressen з посиланням на менеджера групи, передає УНН з посиланням також на Radio Sweden.
“З великим сумом повідомляємо, що одна з наших найбільших і улюблених артисток пішла від нас. Марі Фредрікссон померла вранці 9 грудня від хвороби”, — цитує видання менеджера колективу Марі Дімберг.
Інший учасник Roxette Пер Гессле висловив співчуття у зв’язку з тим, що трапилося. “Вся моя любов з нею і з її сім’єю. Життя ніколи не буде колишнім”, — зазначив він.
У 2002 році у Фредрікссон діагностували рак мозку. У 2016 році Roxette оголосили про припинення концертної діяльності. Тоді артистка пояснила, що лікарі порадили їй утриматися від гастролей, так як вона мала проблеми з пам’яттю і пересуванням.
Марі Фредрікссон і Пер Гессле створили Roxette в 1986 році. У 1989-му пісня The Look принесла гурту світову славу. За свою історію шведський колектив дав 557 концертів. Чотири пісні Roxette займали перше місце в американських чартах Billboard. Загальна кількість проданих групою альбомів перевищує 75 мільйонів копій.