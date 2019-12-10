Умерла солистка группы Roxette

“С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни”, — цитирует издание менеджера коллектива Мари Димберг.

Другой участник Roxette Пер Гессле выразил соболезнования в связи с случившимся. “Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней”, — отметил он.

В 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга. В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Тогда артистка пояснила, что врачи посоветовали ей воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением.

Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.