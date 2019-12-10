Умерла солистка группы Roxette
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась в возрасте 61 года. Об этом во вторник сообщил шведская газета Expressen со ссылкой на менеджера группы, передает УНН со ссылкой также на Radio Sweden.
“С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни”, — цитирует издание менеджера коллектива Мари Димберг.
Другой участник Roxette Пер Гессле выразил соболезнования в связи с случившимся. “Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней”, — отметил он.
В 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга. В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Тогда артистка пояснила, что врачи посоветовали ей воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением.
Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.