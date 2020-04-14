У Львові почали тестувати священників на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Понад 200 священників різних християнських конфесій міста уже пройшли експрес-тестування на коронавірус. В усіх — результат негативний. Загалом тестуванням планують охопити близько 500 отців, які служать на території міста Львова, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Сьогодні, зокрема, тести зробили отець Юстин Бойко, синклер у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ, та 6 отців з монастиря на вул. Лисенка. А також тест зробив Євген Бойко, директор департаменту ʺАдміністрація міського головиʺ ЛМР. В усіх — результат негативний.
ʺМи продовжуємо експрес-тестування працівників різноманітних служб, які є в зоні ризику. Всі експрес-тести, які були проведені серед священнослужителів різних конфесій, є негативними. Також проводимо тестування всіх, хто поступає до нас з пневмонією, а також медичних працівників, працівників різних комунальних службʺ, — зазначив Євген Бойко, директор департаменту ʺАдміністрація міського головиʺ.
Як повідомляв УНН, станом на 14 квітня, на Львівщині зареєстрували ще 13 нових підозр на COVID-19.