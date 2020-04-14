Во Львове начали тестировать священников на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Более 200 священников различных христианских конфессий Львова уже прошли экспресс-тестирование на коронавирус. У всех - результат отрицательный. В общем тестированием планируют охватить около 500 отцов, которые служат на территории города Львова, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Сегодня, в частности, тесты сделали отец Иустин Бойко, синклер по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ, и 6 отцов из монастыря на ул. Лысенко. А также тест сделал Евгений Бойко, директор департамента "Администрация городского голови" ЛГС. У всех - результат отрицательный.
"Мы продолжаем экспресс-тестирование работников различных служб, которые есть в зоне риска. Все экспресс-тесты, проведенные среди священнослужителей различных конфессий, являются негативными. Также проводим тестирование всех, кто поступает к нам с пневмонией, а также медицинских работников, работников различных коммунальных служб", - отметил Евгений Бойко, директор департамента "Администрация городского голови".
Как сообщал УНН, по состоянию на 14 апреля, во Львовской области зарегистрировали еще 13 новых подозрений на COVID-19.