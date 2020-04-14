Во Львове начали тестировать священников на коронавирус

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Более 200 священников различных христианских конфессий Львова уже прошли экспресс-тестирование на коронавирус. У всех - результат отрицательный. В общем тестированием планируют охватить около 500 отцов, которые служат на территории города Львова, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".