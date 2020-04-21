У Львові перенесли святкування Дня міста
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Святкування Дня міста у Львові, яке зазвичай відбувалося у першу неділю травня, перенесли на невизначений термін. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Пандемія коронавірусу вносить корективи не тільки в наші щоденні звички, але у плани на рік. День міста, який ми звикли святкувати у першу неділю травня, цього року змушені перенести. Разом зі святкуванням переносимо також і відзначення почесними нагородами міста Львова: "Львів'янин року", "Почесний львів’янин" і "Шляхетна родина", — повідомив мер міста.
Зазначимо, що нову дату святкування буде повідомлено вже після карантину.
Раніше у Президента заявили про намір продовжити карантин в Україні.