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У Львові перенесли святкування Дня міста

У Львові перенесли святкування Дня міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Святкування Дня міста у Львові, яке зазвичай відбувалося у першу неділю травня, перенесли на невизначений термін. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

"Пандемія коронавірусу вносить корективи не тільки в наші щоденні звички, але у плани на рік. День міста, який ми звикли святкувати у першу неділю травня, цього року змушені перенести. Разом зі святкуванням переносимо також і відзначення почесними нагородами міста Львова: "Львів'янин року", "Почесний львів’янин" і "Шляхетна родина", — повідомив мер міста.

Зазначимо, що нову дату святкування буде повідомлено вже після карантину.

Раніше у Президента заявили про намір продовжити карантин в Україні.

Українські Національні Новини

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