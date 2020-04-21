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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 12403 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 28204 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 57034 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 96767 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104476 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130242 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Во Львове перенесли празднование Дня города

Во Львове перенесли празднование Дня города

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Празднование Дня города во Львове, которое обычно происходило в первое воскресенье мая, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"Пандемия коронавируса вносит коррективы не только в наши ежедневные привычки, но и в планы на год. День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести. Вместе с празднованием переносим также и награждение почетными наградами города Львова: "Львовянин года", "Почетный львовянин" и "Благородная семья", - сообщил мэр города.

Отметим, что новую дату празднования будет сообщено уже после карантина.

Ранее у Президента заявили о намерении продлить карантин в Украине.

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