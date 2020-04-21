Во Львове перенесли празднование Дня города
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Празднование Дня города во Львове, которое обычно происходило в первое воскресенье мая, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Пандемия коронавируса вносит коррективы не только в наши ежедневные привычки, но и в планы на год. День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести. Вместе с празднованием переносим также и награждение почетными наградами города Львова: "Львовянин года", "Почетный львовянин" и "Благородная семья", - сообщил мэр города.
Отметим, что новую дату празднования будет сообщено уже после карантина.
Ранее у Президента заявили о намерении продлить карантин в Украине.