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У Львові обмежать швидкість руху електросамокатів

У Львові обмежать швидкість руху електросамокатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Львові обмежать швидкість руху електросамокатів на вулицях до 20 км/год. А в парках та в пішохідній зоні – до 15 км/год. Про це повідомила Львівська міська рада, пише УНН.

Цитата

«Аби пересування містом було безпечним для усіх учасників дорожнього руху, ми домовилися про автоматичне встановлення обмеження швидкості руху для прокатних електросамокатів до 20 км/год. А в окремих локаціях, зокрема, в парках, скверах, пішохідних зонах їх швидкість не може перевищувати 15 км/год. Також у цих зонах буде заборонено залишати самокати», - йдеться у повідомленні виконкому міської ради з посиланням на меморандумом про співпрацю між Львовом та операторами послуг прокату електросамокатів.

Деталі

Згідно з меморандумом, у центральній частині міста та в районі залізничного вокзалу визначено 79 окремих місць для ранкового старту електросамокатів. Ці локації мають бути відповідно промарковані. А компанії, що здають в оренду електросамокати, сплачуватимуть кошти до міського бюджету за використання цих місць.
У документі зафіксовано і вимоги до технічного стану електросамокатів. Зокрема, вони мають бути обладнані активним білим світлом спереду, червоним світлом ззаду та сигналом «СТОП», а також світлоповертальними елементами на корпусі. Операторам прокату рекомендують, аби кожен електросамокат мав унікальний ідентифікаційний номер та був обладнаний спідометром.

А ще операторам рекомендують страхувати кожного користувача на випадок травм при використанні самокату. Страхування мала б покрити витрати на медичну допомогу та шкоду, завдану майну третіх осіб, на суму від 100 тис. грн.

Також погоджено, що оператори надаватимуть місту дані щодо користування сервісами. Ці дані фахівці міськради використовуватимуть для аналізу впливу електросамокатів на мобільність Львова та при транспортному плануванні.

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