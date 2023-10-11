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Во Львове ограничат скорость движения электросамокатов

Во Львове ограничат скорость движения электросамокатов

Киев • УНН

 • 384166 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Во Львове ограничат скорость движения электросамокатов на улицах до 20 км/ч. А в парках и в пешеходной зоне – до 15 км/ч. Об этом сообщил Львовский городской совет, пишет УНН.

Цитата

«Чтобы передвижение по городу было безопасным для всех участников дорожного движения, мы договорились об автоматической установке ограничения скорости движения для прокатных электросамокатов до 20 км/ч. А в отдельных локациях, в частности, в парках, скверах, пешеходных зонах их скорость не может превышать 15 км/ч. Также в этих зонах будет запрещено оставлять самокаты», - говорится в сообщении исполкома городского совета со ссылкой на меморандумом о сотрудничестве между Львовом и операторами услуг проката электросамокатов.

Детали

Согласно меморандуму, в центральной части города и в районе железнодорожного вокзала определено 79 отдельных мест для утреннего старта электросамокатов. Эти локации должны быть соответственно промаркированы. А компании, сдающие в аренду электросамокаты, будут платить средства в городской бюджет за использование этих мест.

В документе зафиксированы и требования к техническому состоянию электросамокатов. В частности, они должны быть оборудованы активным белым светом спереди , красным светом сзади и сигналом «СТОП», а также световозвращающими элементами на корпусе. Операторам проката рекомендуют, чтобы каждый электросамокат имел уникальный идентификационный номер и был оборудован спидометром.

А еще операторам рекомендуют страховать каждого пользователя на случай травм при использовании самоката. Страховка должна была бы покрыть расходы на медицинскую помощь и ущерб, нанесенный имуществу третьих лиц, на сумму от 100 тыс. грн.

Также согласовано, что операторы будут предоставлять городу данные по пользованию сервисами. Эти данные специалисты горсовета будут использовать для анализа влияния электросамокатов на мобильность Львова и при транспортном планировании.

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