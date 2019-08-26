У Львові дівчина-підліток впала з балкону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Львові внаслідок падіння з балкону дитина отримала чисельні травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.
Так, 25 серпня, о 23:35, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Коперника у Львові з третього поверху випала дитина.
Поліцейські встановили, що з балкону квартири випала 14-річна місцева жителька.
Дитину госпіталізовано до реанімаційного відділення з діагнозом "кататравма, відкритий перелом правого стегна, струс головного мозку, рани правого стегна та голови".
Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.
Нагадаємо, жінка, намагаючись покінчити життя самогубством, вистрибнула з балкону багатоповерхівки у Харкові.