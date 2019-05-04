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У Львові чоловік влаштував стрілянину з балкону

У Львові чоловік влаштував стрілянину з балкону

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з балкону багатоповерхівки, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції області.

Як зазначається, 3 травня близько 16:50 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на балконі одного з багатоквартирних будинків на проспекті Червоної Калини у Львові невідомий чоловік здійснив кілька пострілів.

Правоохоронці встановили, на балконі якої саме квартири стріляли. У помешканні окрім 36-річного власника квартири, знаходилися двоє його знайомих - львів’ян віком 34 та 37 років.

Поліцейські виявили та вилучили предмет, схожий на газовий пістолет, дві гільзи та скерували їх на експертизу.

Чоловіки були доставлені у Сихівський відділ поліції. Як пояснив 37-річний гість власника квартири, два постріли у повітря з газового пістолета здійснив він.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.

Нагадаємо, у Москві чоловік стріляв з рушниці, поранені четверо.

Українські Національні Новини

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