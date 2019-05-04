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Во Львове мужчина устроил стрельбу с балкона

Во Львове мужчина устроил стрельбу с балкона

Киев  •  УНН

 • 17950 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Во Львове правоохранители задержали стрелявшего с балкона многоэтажки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как отмечается, 3 мая около 16:50 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что на балконе одного из многоквартирных домов на проспекте Красной Калины во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов.

Правоохранители установили, на балконе какой именно квартиры стреляли. В жилье, кроме 36-летнего владельца квартиры, находились двое его знакомых - львовян в возрасте 34 и 37 лет.

Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на газовый пистолет, две гильзы и направили их на экспертизу.

Мужчины были доставлены в Шевченковский отдел полиции. Как пояснил 37-летний гость хозяина квартиры, два выстрела в воздух из газового пистолета совершил он.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (Хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Напомним, в Москве мужчина стрелял из ружья, ранены четверо.

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