У Львові через Хресну ходу перекриють центр міста

Очікується, що в ході візьме участь близько 30 тисяч людей.

Відтак, за маршрутом Хресної дороги з 15.00 до 19.00 год у місті ситуативно перекриють рух транспорту. Розпочнеться захід о 15.00 год у храмі св. Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22) і вирушить вулицями Львова до Архикатедрального собору св. Юра.

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Маршрут хресної ходи: вул. Винниченка, 22 – вул. Підвальна – пл. Митна – пл. Соборна – пл. Галицька – пл. А. Міцкевича – просп. Свободи (проти руху) – вул. Академіка В. Гнатюка – пл. Генерала Г. Григоренка – вул. Листопадового Чину – пл. Святого Юра.