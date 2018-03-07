Во Львове из-за Крестного шествия перекроют центр города
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львове в воскресенье состоится общегородское Крестное шествия. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
Ожидается, что в шествии примут участие около 30 тыс. человек.
Поэтому, по маршруту Крестного шествия с 15.00 до 19.00 в городе ситуативно перекроют движение транспорта. Начнется мероприятие в 15.00 в храме св. Архистратига Михаила (ул. Винниченко, 22) и отправится по улицам Львова к Архикафедральному собору св. Юра.
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Маршрут крестного хода: ул. Винниченко, 22 - ул. Подавленая - пл. Таможенная - пл. Соборная - пл. Галицкая - пл. А. Мицкевича - ул. Свободы (против движения) - ул. Академика В. Гнатюка - пл. Генерала Г. Григоренко - ул. Ноябрьского Чина - пл. Святого Юра.