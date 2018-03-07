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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 46581 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 58537 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61945 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 103170 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94779 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103826 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110842 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134016 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Во Львове из-за Крестного шествия перекроют центр города

Во Львове из-за Крестного шествия перекроют центр города

Киев  •  УНН

 • 9417 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львове в воскресенье состоится общегородское Крестное шествия. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Ожидается, что в шествии примут участие около 30 тыс. человек.

Поэтому, по маршруту Крестного шествия с 15.00 до 19.00 в городе ситуативно перекроют движение транспорта. Начнется мероприятие в 15.00 в храме св. Архистратига Михаила (ул. Винниченко, 22) и отправится по улицам Львова к Архикафедральному собору св. Юра.

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Маршрут крестного хода: ул. Винниченко, 22 - ул. Подавленая - пл. Таможенная - пл. Соборная - пл. Галицкая - пл. А. Мицкевича - ул. Свободы (против движения) - ул. Академика В. Гнатюка - пл. Генерала Г. Григоренко - ул. Ноябрьского Чина - пл. Святого Юра.

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