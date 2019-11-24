У Львові через ДТП до реанімації госпіталізовано пасажирку легковика
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Львові 24-річний водій Mercedes в’їхав у дерево. В результаті його пасажирку було госпіталізовано в реанімаційне відділення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
Повідомляється, що ДТП сталася 23 листопада близько 22:30 на вулиці Сяйво.
"Як встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes E 220, 24-річний львів’янин, в’їхав у дерево, внаслідок чого отримав травми та був госпіталізований у травматичне відділення. Пасажирку автомобіля, 22-річну мешканку Львова, із тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення", - йдеться в повідомленні
Також поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на Рівненщині внаслідок ДТП один з водіїв потрапив до реанімації.