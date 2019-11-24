Во Львове из-за ДТП в реанимацию госпитализирована пассажирку легковушки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Во Львове 24-летний водитель Mercedes въехал в дерево. В результате его пассажирку госпитализировали в реанимационное отделение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
Сообщается, что ДТП произошло 23 ноября около 22:30 на улице Сяйво.
"Как установили полицейские, водитель автомобиля Mercedes E 220, 24-летний львовянин, въехал в дерево, в результате чего получил травмы и был госпитализирован в травматическое отделение. Пассажирку автомобиля, 22-летнюю жительницу Львова, с телесными повреждениями госпитализировали в реанимационное отделение", - говорится в сообщении
Также полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Ровенской области в результате ДТП один из водителей попал в реанимацию.