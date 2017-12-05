У Львові близько 300 екс-міліціонерів біля ОДА вимагали підвищення пенсій
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні у Львові близько 300-т колишніх міліціянтів влаштували пікет біля ЛОДА. Відставні міліцейські вимагали перерахунку пенсій. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
"Президент підписав закон про перерахунок пенсій, однак цей закон не виконується, чомусь зараз я отримую 2,3 тис. грн на місяць, а після перерахунку моя пенсія мала б становити близько 4 тис. грн",- розповів колишній працівник міліції Анатолій Пилипець.
Колишні міліціянти перекрили дорогу біля обласної адміністрації. Пікетувальники зареєстрували заяву з вимогами та передали їх до ЛОДА.
Нагадаємо, 28 листопада на Волині шахтарі блокували роботу шахти, вимагаючи погасити заборгованість по заробітних платах.