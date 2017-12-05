Во Львове около 300 экс-милиционеров возле ОГА требовали повышения пенсий

“Президент подписал закон о перерасчете пенсий, однако этот закон не выполняется, почему-то сейчас я получаю 2,3 тыс. грн в месяц, а после пересчета моя пенсия должна составлять около 4 тыс. грн”, — рассказал бывший работник милиции Анатолий Пилипец.

Бывшие милиционеры перекрыли дорогу возле областной администрации. Пикетчики зарегистрировали заявление с требованиями и передали их в ЛОГА.

Напомним, 28 ноября на Волыни шахтеры блокировали работу шахты, требуя погасить задолженность по заработным платам.