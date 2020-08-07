У Львівському аеропорті туристи зробили вже понад 900 тестів на COVID-19 - Криклій

“Більш ніж за 3 тижні роботи ПЛР-лабораторії на території аеропорту Львова подорожуючими вже зроблено понад 900 тестів на COVID-19”, - написав Владислав Криклій.

Він зазначив, що їх послугами можуть скористатися громадяни, які виїжджають до країн світу, де обов’язковою умовою є наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, так ті, хто прибуває в Україну з країн “червоної зони” і не хоче проходити 14-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, Криклій пояснив алгоритм роботи лабораторій для ПЛР-тестування в аеропортах України.



