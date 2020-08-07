Во Львовском аэропорту туристы сделали уже более 900 тестов на COVID-19 - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. За три недели работы ПЦР-лаборатории на территории аэропорта Львова путешественники уже сделали более 900 тестов на COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Кликлий, передает УНН.
"Более чем за 3 недели работы ПЦР-лаборатории на территории аэропорта Львова путешествующими уже сделано более 900 тестов на COVID-19", - написал Владислав Криклий.
Он отметил, что их услугами могут воспользоваться граждане, выезжающие в страны мира, где обязательным условием является наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, так и те, кто прибывает в Украину из стран "красной зоны" и не хочет проходить 14-дневную самоизоляцию.
Напомним, Криклий объяснил алгоритм работы лабораторий для ПЦР-тестирования в аэропортах Украины.