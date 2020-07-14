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Криклій пояснив алгоритм роботи лабораторій для ПЛР-тестування в аеропортах України

Криклій пояснив алгоритм роботи лабораторій для ПЛР-тестування в аеропортах України

Київ • УНН

 • 17537 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій роз’яснив алгоритм роботи лабораторій для швидкого проходження ПЛР-тестів, які мають незабаром з’явитись в аеропортах Києва та Львова. Про це він написав у Telegram-каналі, передає УНН.

"Для вашої безпеки та комфорту в міжнародних аеропортах “Бориспіль” та “Львів” будуть розміщені ПЛР лабораторії для швидкого проходження тестів", - написав Криклій.

З його слів, алгоритм проходження тесту в аеропорту є наступним:

1. Проходити тестування можуть усі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію відповідно до Алгоритму припинення самоізоляції для осіб, що перетнули державний кордон. Також цими послугами можуть скористатися пасажири, які виїжджають з України до тих країн, де обов’язковою умовою є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Тест можливо зробити як в аеропорту, так і самостійно у будь-якій іншій акредитованій лабораторії, не порушуючи режиму самоізоляції.

2. Забір матеріалу проводиться у пункті забору в аеропорту. Результати тесту будуть готові через 24 години, після чого ця інформація автоматично передається спочатку у Центр громадського здоров’я, а потім - у додаток “Дій вдома”.

3. Тест оплачується виключно онлайн. При його здачі необхідно заповнити роздруковану форму з підписом особи, яка тестується. Номер телефону, що вказується у формі, повинен збігатися з вашим номером у додатку “Дій вдома”.

Міністр також нагадав, що, станом на сьогодні, з країн світу, які приймають українців з туристичними цілями найпопулярнішими є Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія.

"Кожна з них має свої умови в’їзду, обов’язкові до виконання. Так само і українська сторона визначає правила прибування з цих країн в залежності від епідеміологічної ситуації в кожній з них (так звані "зелені" та "червоні" зони)", - зауважив Криклій.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив умови для в’їзду на територію країн, які є найпопулярнішими туристичними напрямками для українців і наразі дозволяють в’їзд для наших громадян.

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