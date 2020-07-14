Криклий объяснил алгоритм работы лабораторий для ПЦР-тестирования в аэропортах Украины

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 30530 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101619 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106506 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133477 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110612 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131327 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102037 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102055 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Криклий объяснил алгоритм работы лабораторий для ПЦР-тестирования в аэропортах Украины

Криклий объяснил алгоритм работы лабораторий для ПЦР-тестирования в аэропортах Украины

Киев  •  УНН

 • 17530 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий разъяснил алгоритм работы лабораторий для быстрого прохождения ПЦР-тестов, которые должны вскоре появиться в аэропортах Киева и Львова. Об этом он написал в Telegram-канале, передает УНН.

"Для вашей безопасности и комфорта в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" будут размещены ПЦР лаборатории для быстрого прохождения тестов", - написал Криклий.

По его словам, алгоритм прохождения теста в аэропорту является следующим:

1. Проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию согласно Алгоритма прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу. Также этими услугами могут воспользоваться пассажиры, выезжающие из Украины в тех странах, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Тест можно сделать как в аэропорту, так и самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции.

2. Забор материала проводится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем - в приложение "Дій вдома".

3. Тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдачи необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, которое тестируется. Номер телефона, который указывается в форме, должен совпадать с вашим номером в приложении "Дій вдома".

Министр также напомнил, что по состоянию на сегодня из стран мира, которые принимают украинцев с туристическими целями популярны Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

"Каждая из них имеет свои условия въезда, обязательные к исполнению. Так же и украинская сторона определяет правила прибывания из этих стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них (так называемые "зеленые" и "красные "зоны)" , - отметил Криклий.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил условия для въезда на территорию стран, которые являются самыми популярными туристическими направлениями для украинцев и сейчас разрешают въезд для наших граждан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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