У Львівській області в ДТП травмувалася п'ятирічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса на Львівщині двоє людей, серед яких маленька дитина, отримали травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 серпня, близько 18:00, на автодорозі "Київ-Чоп" у Пустомитівському районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус Opel Vivaro, яким керував 42-річний мешканець міста Трускавець, та Kia Sportage, за кермом якого перебував 33-річний мешканець Городоцького району.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали пасажири Кіа віком 5 та 31 рік.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів у Львівській області травмувалося п'ятеро людей, серед яких маленька дівчинка.