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У Львівській області в ДТП травмувалася п'ятирічна дитина

У Львівській області в ДТП травмувалася п'ятирічна дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса на Львівщині двоє людей, серед яких маленька дитина, отримали травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 серпня, близько 18:00, на автодорозі "Київ-Чоп" у Пустомитівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус Opel Vivaro, яким керував 42-річний мешканець міста Трускавець, та Kia Sportage, за кермом якого перебував 33-річний мешканець Городоцького району.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали пасажири Кіа віком 5 та 31 рік.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів у Львівській області травмувалося п'ятеро людей, серед яких маленька дівчинка.

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