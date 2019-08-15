Во Львовской области в ДТП травмировался пятилетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В результате столкновения легковушки и микроавтобуса во Львовской области два человека, среди которых маленький ребенок, получили травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 августа, около 18:00, на автодороге "Киев-Чоп" в Пустомытовском районе.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись микроавтобус Opel Vivaro, которым управлял 42-летний житель города Трускавец, и Kia Sportage, за рулем которого находился 33-летний житель Городокского района.
В результате столкновения телесные повреждения получили пассажиры Kia в возрасте 5 и 31 год.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в результате столкновения двух легковых автомобилей во Львовской области травмировались пять человек, среди которых маленькая девочка.