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У Луцьку затримали зловмисника, що підірвав гранату біля розважального центру

У Луцьку затримали зловмисника, що підірвав гранату біля розважального центру

Київ • УНН

 • 7754 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановили особу та затримали правопорушника, котрий підірвав гранату поблизу розважального центру в Луцьку. Слідчі оголосили 36-річному зловмиснику підозру в скоєнні інкримінованого йому злочину. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, 18 вересня, вночі на проспекті Волі у Луцьку пролунав вибух. У результаті вибуху, як з’ясувалося згодом гранати Ф-1, було пошкоджено чотири легкові автомобілі: Lexus 570, Smart, Mercedes S500 та Audi 80.

Тоді, за цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У результаті оператвино-пошукових заходів, за скоєння кримінального правопорушення, співробітники управління карного розшуку волинської поліції затримали раніше судимиого 36-річного жителя Луцька.

“Громадянин розшукувався Луцьким відділом поліції за скоєння ряду квартирних крадіжок. Нині, йому оголошено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення громадянину підозри за скоєння крадіжок із помешкань жителів міста Луцьк”, — повідомив Петро Шпига, керівник Головного управління Національної поліції у Волинський області.

Відомо, що підозрюваного громадянина вже притягували до кримінальної відповідальності. Зокрема, за вчинення крадіжок ( ч. 5 ст. 185 Кримінального Кодексу України) та за викрадення, привласнення, вимагання документів, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем ( ч.3 ст.357 КК України).

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