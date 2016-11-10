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В Луцке задержали злоумышленника, что подорвал гранату у развлекательного центра

В Луцке задержали злоумышленника, что подорвал гранату у развлекательного центра

Киев • УНН

 • 7751 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Волынской области установили личность и задержали правонарушителя, который подорвал гранату возле развлекательного центра в Луцке. Следователи объявили 36-летнему злоумышленнику подозрение в совершении инкриминируемого ему преступления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Волынской области.

Напомним, 18 сентября, ночью на проспекте Свободы в Луцке прогремел взрыв. В результате взрыва, как выяснилось впоследствии гранаты Ф-1, были повреждены четыре легковых автомобиля: Lexus 570, Smart, Mercedes S500 и Audi 80.

Тогда, по данному факту следственные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, за совершение уголовного преступления сотрудники управления уголовного розыска волынской милиции задержали ранее судимиого 36-летнего жителя Луцка.

"Гражданин разыскивался Луцким отделом полиции за совершение ряда квартирных краж. Сейчас, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении гражданину подозрения за совершение краж из квартир жителей города Луцк ", - сообщил Петр Шпига, руководитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Известно, что подозреваемый гражданин  уже привлекался к уголовной ответственности. В частности, за совершение краж (ч. 5 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины) и за похищение, присвоение, вымогательство документов, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч.3 ст.357 УК Украины).

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