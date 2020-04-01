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У Луцьку у чотирьох медиків діагностували коронавірус

У Луцьку у чотирьох медиків діагностували коронавірус

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У чотирьох медиків Луцької міської клінічної лікарні діагностували коронавірус, всього в області на COVID-19 хворіє семеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"Четверо медиків Луцької міської клінічної лікарні інфікувалися коронавірусом. Станом на 1 квітня в області підтверджено сім випадків COVID-19", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що з підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб.

Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Так, всього з початку проведення лабораторних досліджень по Волинській області здійснено 99 ПЛР-аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 51 в осіб з підозрою, та 48 – з числа контактних осіб.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.

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