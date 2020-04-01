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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84796 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100282 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102461 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101730 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109772 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98573 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

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В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

Киев  •  УНН

 • 12777 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. У четырех медиков Луцкой городской клинической больницы диагностировали коронавирус, всего в области COVID-19 болеет семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

"Четыре медика Луцкой городской клинической больницы заразились коронавирусом. По состоянию на 1 апреля в области подтверждено семь случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в области - 10 человек.

Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ "Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины".

Так, всего с начала проведения лабораторных исследований по Волынской области совершено 99 ПЦР-анализов на обнаружение коронавирусной инфекции. Из них - 51 у лиц с подозрением, и 48 - из числа контактных лиц.

Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.

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