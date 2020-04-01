В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. У четырех медиков Луцкой городской клинической больницы диагностировали коронавирус, всего в области COVID-19 болеет семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.
"Четыре медика Луцкой городской клинической больницы заразились коронавирусом. По состоянию на 1 апреля в области подтверждено семь случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в области - 10 человек.
Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ "Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины".
Так, всего с начала проведения лабораторных исследований по Волынской области совершено 99 ПЦР-анализов на обнаружение коронавирусной инфекции. Из них - 51 у лиц с подозрением, и 48 - из числа контактных лиц.
Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.