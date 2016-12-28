У “ЛНР” розслідують факт замаху на представника близького оточення І.Плотницького
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. “Генеральна прокуратура” і “МВС ЛНР” розслідують факт замаху на представника близького оточення “голови ЛНР” Ігоря Плотницького командира “батальйону “Заря” Андрія Патрушева. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор нрупи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
"“Генеральна прокуратура” і “МВС ЛНР” розслідують факт замаху на одного з представників близького оточення “глави ЛНР” І.Плотницького, командира бандформування “батальйону „Заря“ Андрія Патрушева. Збройний напад було скоєно неподалік від його власного будинку. Спочатку нападники били О.Патрушева, а коли на його крики з будинку вибігла його співмешканка Н.Хоршева (зараз займає посаду „в.о. міністра ради міністрів „ЛНР“), нападники здійснили постріли з вогнепальної зброї і зникли“, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у результаті нападу А.Патрушев був направлений в місцеву лікарню, де йому наклали на голову 10 швів і залишили для подальшої реабілітації. Серед нападників А.Патрушев впізнав двох колишніх бойовиків „батальйону“ Зоря”. Представники “МВС” і “генпрокуратури ЛНР” виявили на паркані на місці нападу сліди від пострілів в напрямку О.Патрушева і Н.Хоршевої на рівні їх голів і тулубів. У зв’язку з цим розглядається версія подвійного замаху: на О.Патрушева та на Н.Хоршеву. Повідомляється, що у лікарні О.Патрушева оформили під прізвищем “Петров”, оскільки за особистим розпорядженням І.Плотницького зазначені події приховуються від ЗМІ.
Як повідомляв УНН, 26 грудня внаслідок внутрішньої сутички у стані алкогольного сп’яніння один бойовик загинув та ще кілька отримали поранення.