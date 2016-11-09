У Л.Кучми повідомили, що КПВВ "Золоте" планують відкрити до 23 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Контрольний пункт в'їзду-виїзду в Золотому мають відкрити до 23 листопада. Вирішити питання безпеки було доручено ССМ ОБСЄ, СЦКК, офіційному Києву та представникам ОРЛО. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
"...за підсумками звіту (керівника СММ ОБСЄ Ертугрула - ред.) Апакана було доручено СММ ОБСЄ спільно з СЦКК, українською стороною і представниками ОРЛО вирішити всі питання з безпеки, пов'язані з відкриттям КПВВ в Золотому і відкрити даний пункт пропуску до наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 23 листопада", - написала Д.Оліфер.
Нагадаємо, 9 листопада керівник СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан у Мінську повідомив, що СММ ОБСЄ фіксує різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі - більш ніж на третину.