У Л.Кучмы сообщили, что КПВВ "Золотое" планируют открыть до 23 ноября

"...По итогам отчета (руководителя СММ ОБСЕ Эртугрула - ред.) Апакана было поручено СММ ОБСЕ совместно с СЦКК, украинской стороной и представителями ОРЛО решить все вопросы по безопасности, связанные с открытием КПВВ в Золотом и открыть данный пункт пропуска до следующей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 23 ноября", - написала Д.Олифер.

Напомним, 9 ноября руководитель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан в Минске сообщил, что СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть.