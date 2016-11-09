У Л.Кучмы сообщили, что КПВВ "Золотое" планируют открыть до 23 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда в Золотом должны открыть до 23 ноября. Решить вопросы безопасности было поручено ССМ ОБСЕ, СЦКК, официальному Киеву и представителям ОРЛО. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице Facebook, передает УНН.
"...По итогам отчета (руководителя СММ ОБСЕ Эртугрула - ред.) Апакана было поручено СММ ОБСЕ совместно с СЦКК, украинской стороной и представителями ОРЛО решить все вопросы по безопасности, связанные с открытием КПВВ в Золотом и открыть данный пункт пропуска до следующей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 23 ноября", - написала Д.Олифер.
Напомним, 9 ноября руководитель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан в Минске сообщил, что СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть.