У Китаї стратили двох чоловіків, які вчинили масові вбивства з 43 жертвами
Київ • УНН
У Китаї виконали смертний вирок двом чоловікам за масові вбивства в листопаді 2024 року. Один наїхав на натовп, вбивши 35 людей, інший здійснив напад з ножем у школі, вбивши 8 осіб.
Два масових вбивства в Китаї протягом кількох днів у листопаді 2024 року, із загалом понад 40 смертей. Наразі винуватців страчено
Передає УНН із посиланням на CCTV.
У Китаї стратили двох чоловіків, які здійснили смертельні напади, внаслідок яких загинули десятки людей у листопаді 2024 року.
Напади сталися в містах Чжухай на півдні Китаю та Усі на сході країни. Зв'язку між злочинами не було.
62-річний Фан Вейцю, який врізався своєю машиною в натовп біля спортивного майданчика в південному місті Чжухай, убивши щонайменше 35 людей, був страчений у понеділок.
21-річний Сюй Цзяцзінь убив вісім людей і поранив ще 17 під час нападу з ножем у своїй професійній школі в східному місті Усі. Поліція заявила, що Ву провалив іспити і не зміг закінчити навчання. Його також стратили в понеділок, повідомляє державна телекомпанія CCTV.
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