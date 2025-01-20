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У Китаї стратили двох чоловіків, які вчинили масові вбивства з 43 жертвами

У Китаї стратили двох чоловіків, які вчинили масові вбивства з 43 жертвами

Київ • УНН

 • 30929 перегляди

У Китаї виконали смертний вирок двом чоловікам за масові вбивства в листопаді 2024 року. Один наїхав на натовп, вбивши 35 людей, інший здійснив напад з ножем у школі, вбивши 8 осіб.

Два масових вбивства в Китаї протягом кількох днів у листопаді 2024 року, із загалом понад 40 смертей. Наразі винуватців страчено

Передає УНН із посиланням на CCTV.

У Китаї стратили двох чоловіків, які здійснили смертельні напади, внаслідок яких загинули десятки людей у ​​листопаді 2024 року.

Напади сталися в містах Чжухай на півдні Китаю та Усі на сході країни. Зв'язку між злочинами не було. 

62-річний Фан Вейцю, який врізався своєю машиною в натовп біля спортивного майданчика в південному місті Чжухай, убивши щонайменше 35 людей, був страчений у понеділок.

21-річний Сюй Цзяцзінь убив вісім людей і поранив ще 17 під час нападу з ножем у своїй професійній школі в східному місті Усі. Поліція заявила, що Ву провалив іспити і не зміг закінчити навчання. Його також стратили в понеділок, повідомляє державна телекомпанія CCTV.

Нагадаємо

У КНР водія засуджено до умовної смертної кари в справі про наїзд на натовп біля школи.

В Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп людей, які святкували Новий рік на Бурбон-стріт. Внаслідок інциденту 10 осіб загинули, 30 отримали поранення та були доставлені до місцевих лікарень.

Слон атакував натовп в Індії на фестивалі: майже 20 осіб дістали поранення08.01.25, 17:30 • 24648 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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