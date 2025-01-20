В Китае казнили двух мужчин, совершивших массовые убийства с 43 жертвами

Два массовых убийства в Китае в течение нескольких дней в ноябре 2024 года, в общей сложности более 40 смертей. В настоящее время виновники казнены

Передает УНН со ссылкой на CCTV.

В Китае казнили двух мужчин, совершивших смертельные нападения, в результате которых погибли десятки людей в ноябре 2024 года.

Нападения произошли в городах Чжухай на юге Китая и Уси на востоке страны. Связи между преступлениями не было.

62-летний Фан Вэйцю, который врезался своей машиной в толпу возле спортивной площадки в южном городе Чжухай, убив по меньшей мере 35 человек, был казнен в понедельник.

21-летний Сюй Цзяцзинь убил восемь человек и ранил еще 17 во время нападения с ножом в своей профессиональной школе в восточном городе Уси. Полиция заявила, что Ву провалил экзамены и не смог закончить обучение. Его также казнили в понедельник, сообщает государственная телекомпания CCTV.

Напомним,

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