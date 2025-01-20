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В Китае казнили двух мужчин, совершивших массовые убийства с 43 жертвами

В Китае казнили двух мужчин, совершивших массовые убийства с 43 жертвами

Киев  •  УНН

 • 9547 просмотра

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В Китае исполнили смертный приговор двум мужчинам за массовые убийства в ноябре 2024 года. Один наехал на толпу, убив 35 человек, другой совершил нападение с ножом в школе, убив 8 человек.

Два массовых убийства в Китае в течение нескольких дней в ноябре 2024 года, в общей сложности более 40 смертей. В настоящее время виновники казнены

Передает УНН со ссылкой на CCTV.

В Китае казнили двух мужчин, совершивших смертельные нападения, в результате которых погибли десятки людей в ноябре 2024 года.

Нападения произошли в городах Чжухай на юге Китая и Уси на востоке страны. Связи между преступлениями не было. 

62-летний Фан Вэйцю, который врезался своей машиной в толпу возле спортивной площадки в южном городе Чжухай, убив по меньшей мере 35 человек, был казнен в понедельник.

21-летний Сюй Цзяцзинь убил восемь человек и ранил еще 17 во время нападения с ножом в своей профессиональной школе в восточном городе Уси. Полиция заявила, что Ву провалил экзамены и не смог закончить обучение. Его также казнили в понедельник, сообщает государственная телекомпания CCTV.

Напомним,

В КНР водитель приговорен к условной смертной казни в деле о наезде на толпу возле школы.

В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей, которые праздновали Новый год на Бурбон-стрит. В результате инцидента 10 человек погибли, 30 получили ранения и были доставлены в местные больницы.

Слон атаковал толпу в Индии на фестивале: почти 20 человек получили ранения08.01.25, 17:30 • 23939 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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