У Китаї правоохоронцям дозволили доглядати гаджети без дозволу суду
Київ • УНН
У Китаї нові правила дозволяють правоохоронцям обшукувати особисті електронні пристрої, такі як смартфони та ПК, без судового рішення, навіть у іноземних громадян, що викликає занепокоєння щодо потенційного свавілля та порушення приватності.
За даними японських ЗМІ , у Китаї введено нові правила, які дозволяють поліції та співробітникам інших правоохоронних органів переглядати вміст особистих смартфонів, ПК та інших електронних пристроїв. Повідомляється, що у "екстренних випадках" така перевірка допускається без отримання відповідного дозволу суду. У правилах не уточнюється, що саме розуміється під екстреними випадками, передає УНН.
Деталі
Огляд та перевірка вмісту гаджетів можуть проводитись і щодо іноземних громадян. На думку японських ЗМІ, це може викликати в іноземних бізнесменів та експатів побоювання у потенційному свавіллі щодо них.
Повідомляється, що нові правила ухвалено через рік після ухвалення в КНР закону про посилення боротьби з іноземним шпигунством. Правоохоронним органам надано право перевіряти на особистих пристроях такі дані, як електронні листи, фотографії та інші зображення та відеофайли.
Якщо перевірка вмісту пристрою безпосередньо на місці неможлива, співробітник органів може доставити цифровий пристрій у спеціальне місце, де він зможе провести його огляд.
Японське агентство Kyodo цитує представників неназваного японського туроператора, який вважає, що нові правила можуть знизити потік японських туристів до Китаю. Повідомляється, що деякі японські компанії вже рекомендували своїм співробітникам не брати із собою смартфони до Китаю, якщо вони їдуть туди із діловими цілями.
Кулеба обговорив діалог з питань миру зі спецпредставником КНР у справах Європи29.06.24, 15:05 • 78461 перегляд