У Китаї правоохоронцям дозволили доглядати гаджети без дозволу суду

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59334 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145021 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 140759 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 118958 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130695 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84139 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92470 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98522 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89573 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218908 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40534 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17917 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17555 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40628 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19063 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 140765 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218909 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369380 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305003 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413409 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9518 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30079 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27062 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 118963 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32239 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Китаї правоохоронцям дозволили доглядати гаджети без дозволу суду

Київ • УНН

 • 21147 перегляди

У Китаї нові правила дозволяють правоохоронцям обшукувати особисті електронні пристрої, такі як смартфони та ПК, без судового рішення, навіть у іноземних громадян, що викликає занепокоєння щодо потенційного свавілля та порушення приватності.

У Китаї правоохоронцям дозволили доглядати гаджети без дозволу суду

За даними японських ЗМІ , у Китаї введено нові правила, які дозволяють поліції та співробітникам інших правоохоронних органів переглядати вміст особистих смартфонів, ПК та інших електронних пристроїв. Повідомляється, що у "екстренних випадках" така перевірка допускається без отримання відповідного дозволу суду. У правилах не уточнюється, що саме розуміється під екстреними випадками, передає УНН.

Деталі

Огляд та перевірка вмісту гаджетів можуть проводитись і щодо іноземних громадян. На думку японських ЗМІ, це може викликати в іноземних бізнесменів та експатів побоювання у потенційному свавіллі щодо них.

Повідомляється, що нові правила ухвалено через рік після ухвалення в КНР закону про посилення боротьби з іноземним шпигунством. Правоохоронним органам надано право перевіряти на особистих пристроях такі дані, як електронні листи, фотографії та інші зображення та відеофайли.

Якщо перевірка вмісту пристрою безпосередньо на місці неможлива, співробітник органів може доставити цифровий пристрій у спеціальне місце, де він зможе провести його огляд.

Японське агентство Kyodo цитує представників неназваного японського туроператора, який вважає, що нові правила можуть знизити потік японських туристів до Китаю. Повідомляється, що деякі японські компанії вже рекомендували своїм співробітникам не брати із собою смартфони до Китаю, якщо вони їдуть туди із діловими цілями.

Кулеба обговорив діалог з питань миру зі спецпредставником КНР у справах Європи29.06.24, 15:05 • 78461 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоНовини СвітуТехнології
Китай
Японія
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45