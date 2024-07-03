По данным японских СМИ, в Китае введены новые правила, которые позволяют полиции и сотрудникам других правоохранительных органов просматривать содержимое личных смартфонов, ПК и других электронных устройств. Сообщается, что в "экстренных случаях" такая проверка допускается без получения соответствующего разрешения суда. В правилах не уточняется, что именно понимается под экстренными случаями, передает УНН.

Детали

Обзор и проверка содержимого гаджетов могут проводиться и в отношении иностранных граждан. По мнению японских СМИ, это может вызвать у иностранных бизнесменов и экспатов опасения в потенциальном произволе в отношении них.

Сообщается, что новые правила приняты через год после принятия в КНР закона об усилении борьбы с иностранным шпионажем. Правоохранительным органам предоставлено право проверять на личных устройствах такие данные, как электронные письма, фотографии и другие изображения и видеофайлы.

Если проверка содержимого устройства непосредственно на месте невозможна, сотрудник органов может доставить цифровое устройство в специальное место, где он сможет провести его осмотр.

Японское агентство Kyodo цитирует представителей неназванного японского туроператора, который считает, что новые правила могут снизить поток японских туристов в Китай. Сообщается, что некоторые японские компании уже рекомендовали своим сотрудникам не брать с собой смартфоны в Китай, если они едут туда с деловыми целями.

Кулеба обсудил диалог по вопросам мира со спецпредставителем КНР по делам Европы