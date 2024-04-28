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У Києві вночі стався вибух біля багатоповерхівки: двоє людей поранено, поліція підозрює підрив гранати

У Києві вночі стався вибух біля багатоповерхівки: двоє людей поранено, поліція підозрює підрив гранати

Київ • УНН

 • 30664 перегляди

Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок вибуху гранати біля багатоповерхівки у Святошинському районі Києва, у зв'язку з чим поліція розпочала розслідування.

Вибух, імовірно, гранати стався вночі біля багатоповерхівки у Святошинському районі Києва, двоє чоловіків отримали поранення, поліція розпочала розслідування, повідомили у ГУНП у столиці, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про вибух біля однієї з багатоповерхівок Святошинського району надійшло до поліції сьогодні вночі. 

"Встановлено, що внаслідок вибуху, який стався, ймовірно, від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Обставини події з'ясовуються", - ідеться у повідомленні поліції у соцмережах.

За вказаним фактом Святошинським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

Вибух гранати в автівці у Чернігові: двоє постраждалих померли у лікарні 14.02.24, 16:01 • 23147 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
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