В Киеве ночью произошел взрыв возле многоэтажки: два человека ранены, полиция подозревает подрыв гранаты

Взрыв, предположительно, гранаты произошел ночью возле многоэтажки в Святошинском районе Киева, двое мужчин получили ранения, полиция начала расследование, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

Сообщение о взрыве возле одной из многоэтажек Святошинского района поступило в полицию сегодня ночью.

"Установлено, что в результате взрыва, который произошел, вероятно, от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.

По данному факту Святошинским управлением полиции начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ.

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