У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
Київська міська державна адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в столиці України. Жителів міста закликають дотримуватися правил безпеки та слідкувати за офіційними повідомленнями.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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Повітряні Сили попередили щодо ворожих БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини.
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Раніше було поінформовано, що на Київщині працює ППО.
На Київщині працюють сили ППО04.09.24, 02:34 • 19841 перегляд