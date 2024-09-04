На Київщині працюють сили ППО
Київ • УНН
Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу сил протиповітряної оборони в Київській області.
На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київська область!
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку
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Активність бортів Ту-95МС: Повітряні Сили закликають до готовності04.09.24, 01:58 • 20326 переглядiв