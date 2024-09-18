У Києві грабіжники використали військову форму для маскування: у поліції спростували затримання військових
Київ • УНН
Поліція Києва спростувала інформацію про затримання військових у столиці. Насправді затримано двох квартирних крадіїв, один з яких був у військовій формі для маскування.
В столичних Telegram-каналах поширили інформацію про буцімто затримання військових. В поліції спростували повідомлення і вказали, що насправді затримано двох квартирних крадіїв, один з яких був у військовій формі для маскування. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис поліції Києва у Telegram.
Насправді в Святошинському районі оперативники поліції Києва затримали двох квартирних крадіїв, один з яких для маскування вдягнув військову форму. Жодного відношення до Сил оборони країни фігуранти не мають
Деталі затримання та більше подробиць пообіцяли оприлюднити згодом.
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