Киев • УНН
Полиция Киева опровергла информацию о задержании военных в столице. На самом деле задержаны два квартирных воров, один из которых был в военной форме для маскировки.
В столичных Telegram-каналах распространили информацию о якобы задержании военных. В полиции опровергли сообщение и указали, что на самом деле задержаны два квартирных воров, один из которых был в военной форме для маскировки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение полиции Киева в Telegram.
На самом деле в Святошинском районе оперативники полиции Киева задержали двух квартирных воров, один из которых для маскировки надел военную форму. Никакого отношения к Силам обороны страны фигуранты не имеют
Детали задержания и больше подробностей пообещали обнародовать позже.
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