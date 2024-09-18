В столичных Telegram-каналах распространили информацию о якобы задержании военных. В полиции опровергли сообщение и указали, что на самом деле задержаны два квартирных воров, один из которых был в военной форме для маскировки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение полиции Киева в Telegram.

На самом деле в Святошинском районе оперативники полиции Киева задержали двух квартирных воров, один из которых для маскировки надел военную форму. Никакого отношения к Силам обороны страны фигуранты не имеют - рассказали в полиции.

Детали задержания и больше подробностей пообещали обнародовать позже.

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